В Перми обрушился потолок в аварийном доме

УФА, 17 июл — РИА Новости. Потолок обрушился в одной из квартир в аварийном доме в Перми, эвакуированы 35 человек, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы МЧС по Пермскому краю.

По его словам, инцидент произошел в Орджоникидзевском районе Перми поздно вечером в воскресенье.

"Обрушился потолок в одной квартире, которая находится на втором этаже двухэтажного дома. Никто не пострадал. На месте полицейские обеспечивают порядок, в доме жили 35 человек. Из-за опасности обрушения потолка в их квартирах они эвакуированы. Люди находятся у своих родственников, мэрия района решает вопрос об их расселении", — сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что дом — 1960 года постройки, ранее был признан аварийным.