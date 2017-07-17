Под Новосибирском четверо подростков до смерти избили мужчину палками

НОВОСИБИРСК, 17 июл – РИА Новости. Четверо подростков в Новосибирской области палками от забора и ногами до смерти избили прохожего, который сделал им замечание; уголовное дело возбуждено в отношении троих, четвертому всего 11 лет, сообщает в понедельник Следственное управление СК РФ по региону.
По данным следствия, около часа ночи 14 июля 2017 года два 16-летних, 15-летний и 11-летний подростки гуляли по селу Сокур Мошковского района. В какой-то момент мимо них проходил 43-летний мужчина. Из хулиганских побуждений без какой либо причины 11-летний подросток нецензурно оскорбил встретившегося мужчину. В ответ тот высказал подростку замечание и стал уходить.
С места происшествия все они скрылись, однако вскоре из разыскали полицейские. Сейчас троим фигурантам дела предъявлено обвинение, по ходатайству следователя они заключены судом под стражу. Одиннадцатилетний соучастник в силу возраста не привлекается к уголовной ответственности. Позже выяснилось, что один из обвиняемых ранее судим за кражу, а второй находится под следствием по делу о причинении тяжкого вреда здоровью человека.
В свою очередь пресс-служба ГУМВД по Новосибирской области сообщает, что личности напавших на мужчину несовершеннолетних полицейским помогли установить местные жители, которые также указали, где могут скрываться подростки.