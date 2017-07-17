После избиения фельдшера скорой в Подмосковье возбудили уголовное дело

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Подмосковные следователи возбудили уголовное дело по статье "побои" после избиения фельдшера скорой помощи жительницей деревни Марусино Люберецкого района, сообщает пресс-служба главка СК России по Московской области.

Ранее СМИ сообщили, что в Люберецком городском округе Подмосковья женщина напала на сотрудницу скорой, приехавшей по вызову. На станции скорой помощи РИА Новости подтвердили, что произошел такой инцидент, однако не сообщили о состоянии пострадавшей.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "побои", по факту нападения на фельдшера скорой помощи в Люберецком районе", — говорится в сообщении.

Как установлено следствием, вечером 14 июля бригада скорой помощи прибыла по вызову в дом к женщине в деревне Марусино. Во время оказания медпомощи пациентка, будучи пьяной, после словесной перепалки из-за поставленного диагноза нанесла не менее четырех ударов руками по лицу и в область груди фельдшеру, считает следствие.