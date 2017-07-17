В Кемерово двухлетний ребенок выжил после падения из окна второго этажа

КЕМЕРОВО, 17 июл — РИА Новости. Двухлетний ребенок выжил, выпав из окна квартиры на втором этаже в Кемерово, мальчик отделался ушибами и находится на амбулаторном лечении, сообщили РИА Новости в понедельник в региональном главке МВД.

По данным ведомства, сигнал о падении ребенка с высоты поступил в полицию днем в воскресенье. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и бригада скорой медицинской помощи.

"Пострадавший мальчик был доставлен в больницу, где врачи диагностировали ему ушибы и назначили амбулаторное лечение. Инспекторы по делам несовершеннолетних установили, что ребенок получил травмы в результате падения из окна квартиры, расположенной на втором этаже", — сказали в полиции.

По предварительной информации, пока отец ребенка на несколько минут вышел из комнаты, мальчик взобрался на подоконник, распахнул открытое окно и облокотился на москитную сетку. Конструкция не выдержала, в результате ребенок выпал из окна. Как отметили в ведомстве, удар смягчила высокая трава около дома. Полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

"В текущем году в Кемеровской области зарегистрировано 20 фактов падения детей из окон, в результате 18 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести, а двое детей скончались. Обращаемся к родителям малолетних детей с просьбой быть предельно внимательными к малышам и никогда не оставлять их без присмотра", — отметили в ГУМВД.

Как пояснили в ведомстве, по каждому подобному происшествию с ребенком полицейские проводят проверку, и если будет установлена вина родителей, то их привлекают к ответственности вплоть до уголовной.