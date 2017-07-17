В Курганской области вынесли приговор по делу об убийстве семьи

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Убийца семьи из трех человек Сохибжон Мамасолиев осужден пожизненно в Курганской области, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Следствием и судом установлено, что вечером 16 ноября 2016 года в доме в деревне Лукино Курганской области были обнаружены супруги и их 19-летняя дочь со смертельными огнестрельными ранениями. По данным следствия, днем ранее Мамасолиев незаконно проник в дом, когда хозяев не было, взломал металлический ящик и завладел охотничьим ружьем, принадлежащим хозяину.

Следователи утверждают, что дождавшись возвращения членов семьи домой, Мамасолиев убил их. Ранее он выполнял в доме убитых строительные и ремонтные работы. Мотивом совершения преступления стал конфликт преступника с хозяином дома, отмечает СК. Следователи добавляют, что покидая место преступления, Мамасолиев похитил телефоны, ружье и патроны к нему.

"Собранные… доказательства признаны достаточными для вынесения приговора 26-летнему Сохибжону Мамасолиеву. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями "нарушение неприкосновенности жилища", "убийство двух и более лиц", "кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину", "хищение огнестрельного оружия, боеприпасов". Приговором суда Мамасолиеву назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы", — отмечается в сообщении.

По данным местных СМИ, осужденный является уроженцем Узбекистана.