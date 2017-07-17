СК начал проверку после гибели участника массового заплыва в Ульяновске

САМАРА, 17 июл — РИА Новости. Следователи начали проверку по факту гибели спортсмена во время массового заплыва в Ульяновске, сообщает СУСК РФ по региону.

Инцидент произошел 16 июля 2017 года во время заплыва "Соединяя берега". Молодому спортсмену, 28-летнему жителю Татарстана, стало плохо во время нахождения в воде. Мужчину вытащили на берег и оказали ему медицинскую помощь, однако спасти его не удалось.

"Следственными органами Ульяновской области проводится проверка по факту гибели участника массового заплыва на открытой воде… По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства трагедии и опрашивают организаторов соревнования и лиц, ответственных за обеспечение безопасности при проведении заплыва.

Массовый заплыв "Соединяя берега" прошел в Ульяновске в седьмой раз. Он стартовал на левом берегу Волги, финишировал — на Центральном пляже Ульяновска. Дистанция — около 4,5 километра. Принять участие в заплыве могли все желающие, зарегистрировавшись на сайте фестиваля.