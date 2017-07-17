СК начал проверку после гибели участника массового заплыва в Ульяновске

САМАРА, 17 июл — РИА Новости. Следователи начали проверку по факту гибели спортсмена во время массового заплыва в Ульяновске, сообщает СУСК РФ по региону.
"Следственными органами Ульяновской области проводится проверка по факту гибели участника массового заплыва на открытой воде… По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства трагедии и опрашивают организаторов соревнования и лиц, ответственных за обеспечение безопасности при проведении заплыва.
Массовый заплыв "Соединяя берега" прошел в Ульяновске в седьмой раз. Он стартовал на левом берегу Волги, финишировал — на Центральном пляже Ульяновска. Дистанция — около 4,5 километра. Принять участие в заплыве могли все желающие, зарегистрировавшись на сайте фестиваля.