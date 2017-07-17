Следователи установили личности семерых погибших при пожаре в Братске

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Следователи установили личности четверых взрослых и трех детей, погибших при пожаре в Братске, сообщает пресс-служба СУ СК по Иркутской области.

Ранее сообщалось, что шесть человек погибли при пожаре в городе Братск в Иркутской области. Их тела были найдены на месте пожара в садоводстве "Железнодорожник".

"Установлены личности семи погибших. По предварительным данным, компания из четырех молодых людей (две 25-летние женщины, двое мужчин 25 и 28 лет) и трех 6-летних детей отдыхала на арендуемом дачном участке. По одной из версий следствия, ночью, когда все спали, произошло короткое замыкание электропроводки, в результате которого произошло возгорание дома", — говорится в сообщении.

Доследственная проверка продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.