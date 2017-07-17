При пожаре на железнодорожной станции в Рыбинске рухнула кровля депо

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Кровля локомотивного депо обрушилась на площади порядка тысячи квадратных метров при пожаре на железнодорожной станции "Рыбинск-Пассажирский" в Ярославской области, возгорание удалось ликвидировать, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Пожар в локомотивном депо на улице Пассажирская ликвидирован на площади 1000 квадратных метров. Произошло обрушение кровли на площади 1000 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

По его словам, по предварительным данным, люди не пострадали. Движение пассажирских поездов не нарушено.

Как уточнили РИА Новости в региональном главке МЧС, пожар был полностью ликвидирован в 02.58. Борьбу с огнем вели пожарный поезд, а также дежурные подразделения трех пожарных частей. Причина возгорания выясняется.