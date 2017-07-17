В Башкирии уволили полицейского из-за несоответствия расходов доходам

УФА, 17 июл – РИА Новости, Рамиля Салихова. Глава башкирского МВД уволил заместителя главы отдела антикоррупционного управления ведомства, многомиллионное имущество которого ранее арестовали из-за несоответствия расходов доходам, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы МВД по региону.

Ранее прокуратура Башкирии установила, что 35-летний замначальника одного из отделов управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по региону майор полиции с 2013 по 2015 годы совместно с супругой приобрел три квартиры, жилой дом, три земельных участка, автомобили Toyota Highlander и Lexus ES 250 общей стоимостью свыше 21,6 миллиона рублей. При этом, по официальным данным, годовой доход семьи полицейского составлял около 1,5 миллиона рублей. Надзорное ведомство через суд арестовала его имущество.

"Министром внутренних дел по республике Башкортостан Романом Деевым подписан приказ об увольнении из органов внутренних дел в связи с утратой доверия заместителя начальника одного из отделов управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД региона", — сообщил представитель пресс-службы.

Собеседник агентства отметил, что ведомство и далее будет принимать жесткие меры в отношении сотрудников полиции, предоставивших недостоверные или неполные сведения о доходах и имущественных обязательствах, а также принципиально подходить к привлечению их к установленной законом ответственности.