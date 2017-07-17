В Башкирии уволили полицейского из-за несоответствия расходов доходам

УФА, 17 июл – РИА Новости, Рамиля Салихова. Глава башкирского МВД уволил заместителя главы отдела антикоррупционного управления ведомства, многомиллионное имущество которого ранее арестовали из-за несоответствия расходов доходам, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы МВД по региону.
"Министром внутренних дел по республике Башкортостан Романом Деевым подписан приказ об увольнении из органов внутренних дел в связи с утратой доверия заместителя начальника одного из отделов управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД региона", — сообщил представитель пресс-службы.
Собеседник агентства отметил, что ведомство и далее будет принимать жесткие меры в отношении сотрудников полиции, предоставивших недостоверные или неполные сведения о доходах и имущественных обязательствах, а также принципиально подходить к привлечению их к установленной законом ответственности.