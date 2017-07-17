Бурятию затянуло дымом от лесных пожаров из Монголии

КРАСНОЯРСК, 17 июл — РИА Новости. Площадь природных пожаров в Бурятии за выходные незначительно выросла — с почти 2 тысяч до 2,2 тысяч гектаров, но наблюдается сильное задымление, которое пришло в республику от лесных пожаров из соседней Монголии, сообщило в понедельник республиканское агентство лесного хозяйства (РАЛХ).

По данным РАЛХ, в пятницу площадь пожаров была около 2 тысяч гектаров. Леса горели в Кабанском, Джидинском и Прибайкальском районах.

"Сегодня утром на территории Улан-Удэ и в ряде районов республики, несмотря на дождливую погоду, наблюдается сильное задымление. По данным космомониторинга, задымление принесено ветром от природных пожаров, действующих на территории республики Монголия. В Бурятии обстановка остается стабильной. По состоянию на 00.00 часов 17 июля проводятся работы по тушению 4 лесных пожаров на общей площади около 2,2 тысяч гектаров в Кабанском, Джидинском, Кижингинском, Прибайкальском районах", — говорится в сообщении.

По данным агентства, из них два очага локализованы и два очага продолжает действовать.

На тушении работают 305 человек, 67 единиц техники и один вертолет Ми-8. В Бурятии продолжает действовать режим ЧС из-за сложной лесопожарной обстановки. Лесники просят проявлять бдительность и незамедлительно сообщать обо всех обнаруженных возгораниях, дымом над лесом.