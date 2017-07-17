На Камчатке потушили тундровый пожар на площади 2,1 тысяч гектаров

ВЛАДИВОСТОК, 17 июл – РИА Новости. Сотрудники лесоохраны потушили пожар на площади 2,1 тысячи гектаров в 42 километрах от села Тигиль на Камчатке, который полыхал с прошлой недели, сообщает правительство края.

Ранее сообщалось, что возгорание нашли с помощью средств спутникового мониторинга. По состоянию на 12 июля, площадь пожара составляла 200 гектаров.

"Пожар был полностью ликвидирован сегодня в полдень, 17 июля, силами краевого государственного учреждения "Охрана камчатских лесов". Огонь повредил лесные насаждения на площади 2100 гектаров. На месте возгорания работали 26 человек, с привлечением двух единиц техники, в том числе вертолёт Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" с водосливным устройством", — говорится в сообщении.