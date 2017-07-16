В Челябинской области полицейские предотвратили убийство ребенка

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Полицейские Агаповского района Челябинской области предотвратили убийство ребенка, обезоружив злоумышленника, угрожавшего ему ножом, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она сообщила, что 15 июля в квартире на улице Озерной в поселке Воздвиженка произошел конфликт между сожителями. Ранее судимый мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, стал угрожать годовалому ребенку ножом. Его сожительница вызвала полицию.

"Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции предприняли все необходимые меры для вызволения ребенка, при этом одному из полицейских пришлось выстрелить вверх из табельного огнестрельного оружия. Пострадавших нет. Жизни и здоровью малыша ничего не угрожает", — сказала Ирина Волк.

"По данному факту органами дознания ОМВД России по Аргаяшскому району Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье 119 Уголовного кодекса Российской Федерации", — добавила она.