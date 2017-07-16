В Башкирии мальчик утонул во время рыбалки, пытаясь спасти удочку

УФА, 16 июл – РИА Новости, Рамиля Салихова. Восьмилетнего мальчика в Башкирии во время рыбалки унесло течением, когда тот потянулся за упавшей в воду удочкой, спустя три дня тело ребенка было извлечено водолазами, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального СК РФ Светлана Абрамова.
"Следователи установили, что днем 13 июля группа детей из деревни Камышлы в возрасте от восьми до десяти лет пошли на рыбалку на реку Уршак. У восьмилетнего мальчика упала в реку удочка. Он потянулся за ней и упал воду, его унесло течением", — пояснила Абрамова.