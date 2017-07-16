В Башкирии мальчик утонул во время рыбалки, пытаясь спасти удочку

УФА, 16 июл – РИА Новости, Рамиля Салихова. Восьмилетнего мальчика в Башкирии во время рыбалки унесло течением, когда тот потянулся за упавшей в воду удочкой, спустя три дня тело ребенка было извлечено водолазами, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального СК РФ Светлана Абрамова.

Сообщение о том, что ребенка унесло течением реки в Уфимском районе Башкирии, поступило в полицию еще 13 июля. Были организованы его поиски, 16 июля водолазы извлекли его тело из воды.

"Следователи установили, что днем 13 июля группа детей из деревни Камышлы в возрасте от восьми до десяти лет пошли на рыбалку на реку Уршак. У восьмилетнего мальчика упала в реку удочка. Он потянулся за ней и упал воду, его унесло течением", — пояснила Абрамова.