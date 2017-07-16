В Петербурге омоновцы спасли тонущего в Большой Невке мужчину

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Сотрудники ОМОН ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти спасли утопающего в Большой Невке мужчину, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
По информации ведомства, сотрудники оказали утопавшему первую медицинскую помощь и доставили в дежурную часть базы, куда вызвали медицинских работников.
"Врачи бригады скорой помощи, осмотрев потерпевшего, 44-летнего жителя Петербурга, определили, что он уже не нуждается в госпитализации. Мужчина горячо поблагодарил сотрудников за спасение", — добавили в пресс-службе.