В Петербурге омоновцы спасли тонущего в Большой Невке мужчину

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Сотрудники ОМОН ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти спасли утопающего в Большой Невке мужчину, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"15 июля, в 19.15 экипаж патрульного катера моторизованной роты ОМОН двигался по реке Большая Невка. В это время по радиостанции из дежурной части пришло сообщение о том, что в реке примерно в 800 метрах от местонахождения катера тонет человек. ​Экипаж срочно направил судно к месту происшествия, где извлёк из воды и поднял на борт уже обессилившего мужчину", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, сотрудники оказали утопавшему первую медицинскую помощь и доставили в дежурную часть базы, куда вызвали медицинских работников.

"Врачи бригады скорой помощи, осмотрев потерпевшего, 44-летнего жителя Петербурга, определили, что он уже не нуждается в госпитализации. Мужчина горячо поблагодарил сотрудников за спасение", — добавили в пресс-службе.