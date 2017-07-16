В ДТП с автобусом в Марий Эл шесть человек получили переломы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июл — РИА Новости. Шесть человек получили переломы средней тяжести в ДТП с автобусом в Марий Эл, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по республике.

Ранее ГУМЧС России по региону сообщило, что автобус, который направлялся из поселка Морки в поселок Советский, съехал в кювет и опрокинулся. По данным ведомства, в автобусе находились 29 человек. Главк МЧС также сообщал, что 25 человек осмотрены, из них двое госпитализированы.

"По предварительным данным, за медицинской помощью в результате ДТП обратились 29 пассажиров автобуса, из них шесть человек с переломами средней степени тяжести", — сказали в пресс-службе МВД.

Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах республики, ДТП произошло на 39-м километре автодороги местного значения "Ургакш — Ронга-Морки". По его данным, в автобусе находились работники птицефабрики "Акашевская".