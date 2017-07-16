В Москве из окна квартиры выпал малолетний мальчик

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту падения малолетнего мальчика из окна квартиры на юге Москвы, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка по факту падения малолетнего мальчика из окна квартиры на юге Москвы", — сказала она.

Иванова сообщила, что утром 16 июля 2017 года вблизи одного из жилых домов по улице Бирюлевская в Москве было обнаружено тело мальчика 2015 года рождения с телесными повреждениями, характерными для падения с большой высоты. От полученных повреждений ребенок скончался на месте.

По предварительным данным, ребенок мог самостоятельно забраться на подоконник открытого окна и выпасть из оконного проема с высоты 8-го этажа. В момент происшествия мальчик остался в комнате без присмотра взрослых, его мать находилась на лечении в больнице.

Следователи опрашивают очевидцев произошедшего, проводят проверочные мероприятия для установления обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.