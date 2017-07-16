При пожаре в дачном доме в Братске погибли шесть человек

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Шесть человек погибли при пожаре в городе Братск в Иркутской области сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

"Развитию пожара способствовало его позднее обнаружение – дачный дом стоит на отшибе… Предварительно причиной пожара могло послужить внесение постороннего источника огня или короткое замыкание электропроводки. Дачный дом печным отоплением оборудован не был и предназначен был для проживания только в летнее время", — сказал начальник главка Валентин Нелюбов.

Пожар произошел в дачном доме в садоводстве "Железнодорожник" в 3 часа ночи в воскресенье. На момент прибытия спасателей на место пожара, здание было полностью охвачено огнем.

Дачный дом полностью сгорел, на месте пожара обнаружены останки шести человек.