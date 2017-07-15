МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Двух офицеров центрального аппарата ФСБ арестовали по обвинению в вымогательстве взяток, пишет газета "Коммерсант".

По данным издания, начальник одной из служб центрального аппарата ФСБ Андрей Кутернин и его заместитель Алексей Костенков получили около миллиона рублей от руководителя частного охранного предприятия за заключение с ним контракта на 113 миллионов рублей на охрану объектов главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК).

Кутернину и Костенкову предъявлено обвинение по статье "Получение взятки в крупном размере группой лиц, занимающих госдолжности".

"Оба полковника арестованы Московским гарнизонным военным судом, который недавно по ходатайству следствия продлил им меры пресечения", — пишет газета.

Как отмечает издание, ранее генеральный директор "ЧОП "Отряд-1" Глеб Сницеров обратился в Управление собственной безопасности ФСБ, рассказав, что офицеры вымогают у него взятки. По его словам, первые 200 тысяч рублей он передал мужчинам в одном из кафе у станции метро "Китай-город" еще в октябре прошлого года, когда шла подготовка договора между ГлавУпДК и его ЧОП. Газета добавляет, что "впоследствии ему пришлось совершить еще несколько подношений, в том числе за увеличение количества охраняемых объектов в контракте".

Последний конверт Сницеров передал Костенкову уже под контролем сотрудников УСБ. Задержанный с поличным полковник решил сотрудничать со следствием и отнес 200 тысяч рублей в кабинет своего начальника Кутернина. На следующий день тот обнаружил на своем рабочем месте сотрудников УСБ ФСБ и конверт с деньгами. Кутерин заявил, что это провокация, но следствие и военный суд ему не поверили.

При этом ЧОП и ГлавУпДК заключили двухлетний договор на 113,9 миллиона рублей. Как следует из документа, опубликованного на официальном сайте ГлавУпДК, "Отряд-1" получил под охрану здания самого управления по обслуживанию дипломатического корпуса и его культурного центра — всего 15 различных объектов.