МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Двух офицеров центрального аппарата ФСБ арестовали по обвинению в вымогательстве взяток, пишет газета "Коммерсант".
По данным издания, начальник одной из служб центрального аппарата ФСБ Андрей Кутернин и его заместитель Алексей Костенков получили около миллиона рублей от руководителя частного охранного предприятия за заключение с ним контракта на 113 миллионов рублей на охрану объектов главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК).
Кутернину и Костенкову предъявлено обвинение по статье "Получение взятки в крупном размере группой лиц, занимающих госдолжности".
"Оба полковника арестованы Московским гарнизонным военным судом, который недавно по ходатайству следствия продлил им меры пресечения", — пишет газета.
Последний конверт Сницеров передал Костенкову уже под контролем сотрудников УСБ. Задержанный с поличным полковник решил сотрудничать со следствием и отнес 200 тысяч рублей в кабинет своего начальника Кутернина. На следующий день тот обнаружил на своем рабочем месте сотрудников УСБ ФСБ и конверт с деньгами. Кутерин заявил, что это провокация, но следствие и военный суд ему не поверили.
При этом ЧОП и ГлавУпДК заключили двухлетний договор на 113,9 миллиона рублей. Как следует из документа, опубликованного на официальном сайте ГлавУпДК, "Отряд-1" получил под охрану здания самого управления по обслуживанию дипломатического корпуса и его культурного центра — всего 15 различных объектов.