На месторождении "Сургутнефтегаза" произошло разрушение оборудования

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. На Талаканском нефтегазовом месторождении "Сургутнефтегаза" произошло разрушение оборудования, пострадавших нет, группа спасателей для проведения аварийно-восстановительных работ прибудет из Сургута, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

"15 июля в 04.30 мск на Восточном блоке Талаканского нефтегазового месторождения ("Сургутнефтегаз") произошло разрушение устьевого оборудования и обсадных колонн на скважине N 119п куста 20 с фонтанированием газосодержащей жидкости без возгорания. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что оперативная группа аварийно-спасательного формирования "Западно-Сибирская противофонтанная военизированная часть" находится в аэропорту Сургута в готовности к вылету в аэропорт Талакан. Планируемое время прибытия группы на место и проведения аварийно-восстановительных работ — 23.00 мск.

Ситуация находится на контроле Минэнерго России.