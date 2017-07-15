У браконьеров на Камчатке изъяли более 400 килограммов морепродуктов

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Сотрудники Росгвардии совместно с полицейскими изъяли у браконьеров в Камчатском крае 420 килограммов морепродуктов, заведено семь дел, сообщает департамент по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества Росгвардии.

Сообщается, что незаконный улов был изъят в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Путина–2017", которое прошло в Камчатском крае. Всего, по данным ведомства, за прошедшую неделю при силовой поддержке сотрудников СОБРа отдела Росгвардии по Камчатскому краю у браконьеров было изъято более 200 килограммов мяса камчатского краба, более 65 килограммов рыбы лососевых видов и 18,5 килограмма икры рыб лососевых видов на 2,8 миллиона рублей.

Также совместные рейды с полицией и региональным агентством по рыболовству провели в Елизовском, Усть-Большерецком, Мильковском, Тигильском, Соболевском районах и Вилючинске Камчатского края.

"В результате к административной ответственности привлечено 11 правонарушителей, возбуждено семь уголовных дел, из незаконного оборота изъято 420 килограммов морепродуктов, 15 орудий лова, 12 транспортных плавсредств и пять руль-моторов. Общий ущерб в денежном эквиваленте устанавливается", — говорится в сообщении.