У браконьеров на Камчатке изъяли более 400 килограммов морепродуктов

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Сотрудники Росгвардии совместно с полицейскими изъяли у браконьеров в Камчатском крае 420 килограммов морепродуктов, заведено семь дел, сообщает департамент по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества Росгвардии.
Также совместные рейды с полицией и региональным агентством по рыболовству провели в Елизовском, Усть-Большерецком, Мильковском, Тигильском, Соболевском районах и Вилючинске Камчатского края.
"В результате к административной ответственности привлечено 11 правонарушителей, возбуждено семь уголовных дел, из незаконного оборота изъято 420 килограммов морепродуктов, 15 орудий лова, 12 транспортных плавсредств и пять руль-моторов. Общий ущерб в денежном эквиваленте устанавливается", — говорится в сообщении.