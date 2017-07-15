C.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл — РИА Новости. Колпинский районный суд в Санкт-Петербурге арестовал директора компании-арендатора ангара, где при пожаре погибли семь человек, сообщает пресс-служба горсуда.

Ранее сообщалось, что ночью 13 июля на территории промышленной зоны в Колпинском районе произошло возгорание ангара, обрушилась кровля. При разборе завалов были обнаружены тела семи человек. Ранее источник в экстренных службах сообщал, что в ангаре производилась тротуарная плитка. Все семь погибших были гражданами Узбекистана. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

"Колпинский районный суд Санкт-Петербурга 15 июля вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юлии Забуновой, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ, сроком на два месяца, до 12 сентября 2017 года. Забунова является генеральным директором ООО "Эверест", на производственном объекте которого (Колпино, улица Загородная, дом 6, лит.Г), арендуемом у ООО "Альянс", 13 июля произошел пожар, где погибло семь человек", — говорится в сообщении.

Как сообщает горсуд, в отношении второго фигуранта дела, Олега Фригина, который является руководителем производственных работ, 14 июля судом было вынесено постановление о продлении задержания на 72 часа — до 17 июля.