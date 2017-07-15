Следователи проверяют обстоятельства избиения фельдшера скорой в Люберцах

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Подмосковные следователи начали проверку после избиения фельдшера "скорой помощи" жительницей деревни Марусино Люберецкого района, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
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Ранее СМИ сообщили, что в Люберецком городском округе Подмосковья женщина напала на сотрудницу "скорой", приехавшей по вызову. На станции "скорой помощи" РИА Новости подтвердили, что произошел такой инцидент, однако не сообщили о состоянии пострадавшей. В подмосковном главке МВД сообщили РИА Новости, что инцидент произошел в пятницу около 21.00.
По данным СК, вечером 14 июля бригада "скорой" приехала на вызов к 24-летней местной жительнице. Отмечается, что во время оказания медпомощи пациентка спровоцировала словесную ссору, а затем несколько раз ударила фельдшера руками. Пострадавшему фельдшеру была медицинская помощь.
"Выполняются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — сообщили в ведомстве.