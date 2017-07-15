СК начал проверку после отравления детей в лагере в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 15 июл – РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии проводят проверку по факту массового отравления детей в летнем лагере в Майском районе республики, сообщает региональное СУ СК.

Ранее в региональном Минздраве сообщили, что в пятницу в Майскую районную больницу из детского летнего лагеря "Казачок" с признаками пищевой интоксикации поступили девять детей в возрасте от 8 до 13 лет. Им оказана медицинская помощь, в данный момент состояние детей оценивается как удовлетворительное и стабильное.

"Согласно материалам проверки, в ночь на 15 июля спустя несколько часов после ужина в детском оздоровительном лагере "Казачок", расположенном в станице Котляревская Майского района, девять детей почувствовали недомогание, после чего были госпитализированы в медицинские учреждения", — говорится в сообщении.

По информации СУ СК, в настоящее время в самом лагере работают следователи, проводится осмотр места происшествия, для проведения экспертиз изъяты образцы продуктов.