В Бурятии женщина похитила ребенка с игровой площадки

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Следователи в Бурятии завели дело на местную жительницу, которая похитила пятилетнюю девочку с игровой площадки, предложив ей сладости; женщина задержана, ребенка вернули маме, сообщается на сайте СК России.

Четырнадцатого июля с детской игровой площадки в Улан-Удэ пропала пятилетняя девочка. Мать обнаружила исчезновение ребенка спустя непродолжительное время, а дети, игравшие неподалеку, сообщили ей, что девочку с площадки увела незнакомая взрослая женщина. Мать ребенка обратилась в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело по статье "похищение несовершеннолетнего".

Следователи совместно с сотрудниками полиции организовали поиски ребенка. Женщину задержали через несколько часов и с ней — пропавшего ребенка. При медицинском обследовании у ребенка телесных повреждений не обнаружено, девочку сразу передали маме. Задержанной женщине предъявили обвинение.

"Обвиняемая женщина, проходя по двору одного из домов по улице Жердева города Улан-Удэ, на детской площадке увидела маленькую девочку без присмотра. Она подошла к ребенку и, предлагая сладости, увела девочку к себе домой в другой квартал, расположенный по проспекту Строителей. В своей квартире женщина удерживала ребенка около трех часов, а затем вместе с девочкой направилась к торговому центру "Заря", возле которого была задержана сотрудниками полиции", — рассказали в СК.

Мотивы преступления выясняются, будет проверено психическое состояние задержанной.