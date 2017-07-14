Пассажиры Як-42, приземлившегося в Уфе, улетели на резервном борту в Москву

САРАТОВ, 14 июл — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пассажиры самолета Як-42 "Саратовских авиалиний", который в пятницу вечером совершил вынужденную посадку в аэропорту Уфы из-за технических проблем, на резервном судне вылетели в Москву, сообщает онлайн-табло на сайте международного аэропорта Уфы.

"Номер рейса — 6W-722. Плановый маршрут Уфа — Москва (Домодедово)… Расчетное время — 01.38 15 июля (23.38 мск пятницы). Тип воздушного судна — Як-42/Як-142… Статус — вылетел", — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе "Саратовских авиалиний" сообщили РИА Новости, что самолет рейса 6В-722 Уфа-Москва по технической причине был вынужден вернуться в аэропорт Уфы, в связи с чем пассажиры будут доставлены в Москву резервным бортом. Число пассажиров, находившихся на борту судна, в пресс-службе не уточнили. На сайте аэропорта Уфы отмечалось, что самолет должен был вылететь в 17.25 мск пятницы, но рейс был отложен до 23.00 мск.