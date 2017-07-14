Пассажирский Як-42 совершил вынужденную посадку в Уфе

САРАТОВ, 14 июл — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пассажирский самолет Як-42 "Саратовских авиалиний" в пятницу вечером совершил вынужденную посадку в аэропорту Уфы из-за технических проблем, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.

"Самолет рейса 6В-722 Уфа-Москва по технической причине был вынужден вернуться в аэропорт Уфы. Посадка прошла в штатном режиме. Пассажиры будут доставлены в Москву резервным бортом, который в данный момент должен совершить посадку в Уфе", — сказала собеседница агентства.

Число пассажиров, находившихся на борту судна, в пресс-службе не уточнили.

Как сообщается на сайте международного аэропорта Уфы, самолет Як-42 должен был отправиться в московский аэропорт "Домодедово" в пятницу в 19.25 по местному времени (17.25 мск), однако рейс задержан до 01.00 субботы (23.00 мск пятницы).