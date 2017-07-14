В Барнауле возбудили дело после падения с теплохода трапа с людьми

БАРНАУЛ, 14 июл — РИА Новости. Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту падения в Барнауле трапа с людьми во время высадки с теплохода, сообщила в пятницу пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел 8 июля.

"В воде оказались три пассажира. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей". Максимальная санкция предусматривает до 2 лет лишения свободы", — говорится в сообщении.

Выяснилось, что теплоход не был пришвартован должным образом и сдвинулся с места, что и привело к инциденту.