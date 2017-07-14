Врачей, забывших инструмент в теле астраханки, отстранили от должности

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июл — РИА Новости. Врачи, забывшие во время операции в теле жительницы Астраханской области хирургический зажим, отстранены от должности и наказаны, сообщила РИА Новости представитель регионального министерства здравоохранения.

"В результате инцидента по поручению минздрава Астраханской области в больнице была проведена внутренняя проверка. Заведующая отделением и операционная медицинская сестра получили выговоры и отстранены от должности. Выговор получили врач-хирург и старшая медицинская сестра операционного блока. Также вынесено дисциплинарное взыскание главной медицинской сестре больницы", — пояснила собеседница агентства, отметив, что все указанные сотрудники причастны к ненадлежащему исполнению медицинских услуг.

Она добавила, что в данный момент жительница Камызякского района Астраханской области, пострадавшая в результате данного инцидента, находится под наблюдением врачей, ей проведена операция. Жизни пациентки в данный момент ничего не угрожает.

Как пояснили в СУСК РФ по региону, по данному инциденту организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.