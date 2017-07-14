Врачей, забывших инструмент в теле астраханки, отстранили от должности

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июл — РИА Новости. Врачи, забывшие во время операции в теле жительницы Астраханской области хирургический зажим, отстранены от должности и наказаны, сообщила РИА Новости представитель регионального министерства здравоохранения.
Она добавила, что в данный момент жительница Камызякского района Астраханской области, пострадавшая в результате данного инцидента, находится под наблюдением врачей, ей проведена операция. Жизни пациентки в данный момент ничего не угрожает.
Как пояснили в СУСК РФ по региону, по данному инциденту организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.