Следствие просит продлить арест фигурантов дела "Гоголь-центра"

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Следствие просит продлить до 19 октября срок ареста троих фигурантов дела о хищениях в "Седьмой студии", сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в некоммерческой организации "Седьмая студия", основанной Серебренниковым. Обвиняемыми по делу, помимо Малобродского, проходят бухгалтер Нина Масляева и экс-гендиректор компании Юрий Итин.

По данным следствия, министерство культуры России выделило "Седьмой студии" около 70 миллионов рублей на спектакли и гастроли. Обвиняемые, по мнению следствия, похитили более 2 миллионов рублей из этой суммы с помощью фиктивных документов об организации спектакля "Сон в летнюю ночь".

"Следствие просит суд продлить на три месяца, а всего до 19 октября срок ареста бывшего директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского. Суд рассмотрит данную просьбу в понедельник, 17 июля, в 15.00", — сказала пресс-секретарь.

Она добавила, что в понедельник суд рассмотрит аналогичную просьбу следствия и в отношении бывшего главбуха "Седьмой студии" Нины Масляевой. Кроме того, пройдет заседание, на котором рассмотрят ходатайство следствия о продлении домашнего ареста бывшему главе "Седьмой студии" Юрию Итину.