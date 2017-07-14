В Вологодской области проверяют информацию о ранении девочки из пневматики

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл — РИА Новости. Следственные органы проводят доследственную проверку информации о ранении 13-летней девочки из пневматического оружия в одной из деревень Череповецкого района Вологодской области, сообщает СУСК РФ по региону.

"Череповецким межрайонным следственным отделом… проводится доследственная проверка по сообщению СМИ о том, что 11 июля 2017 года в деревне Бор Череповецкого района 13-летняя девочка получила ранение при стрельбе из пневматического оружия. Следствие проверяет всю информацию об обстоятельствах происшествия, устанавливаются очевидцы и характер причиненной травмы", — говорится в сообщении.

По информации местных СМИ, школьница получила ранение в голову, когда находилась в гостях у знакомого, и подростки занимались стрельбой из пневматического оружия. Ребенок доставлен в больницу в тяжелом состоянии.