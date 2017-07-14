Финляндия выдала России литовца, обвиняемого в контрабанде наркотиков

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Задержанный в Финляндии литовец, обвиняемый в попытке провоза через российскую границу около 30 килограмм наркотиков, экстрадирован в Россию, заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она напомнила, что в феврале 2016 гражданин Литвы Бурдулис Гинтаутас попытался в грузовике провезти через российскую границу 43 пакета с наркотиками общей массой около 30 килограмм. При попытке пересечь границу груз был обнаружен и изъят. В отношении Гинтаутаса было возбуждено уголовное дело и он был объявлен в розыск по каналам Интерпола.

"Задержанного на территории Финляндии гражданина Литовской Республики Бурдулиса Гинтаутаса, 1974 г.р., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 229.1 УК РФ, экстрадировали в Москву", — сказала Волк.

Она добавила, что злоумышленник был задержан в Финляндии в апреле 2017 года.