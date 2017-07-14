В Новгородской области ребенок утонул во время купания в реке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл — РИА Новости. Следственные органы проводят проверку по факту гибели 7-летнего мальчика в реке Ловать в Новгородской области, сообщает региональное СУСК РФ.

"Установлено, что 13 июля около 17 часов 7-летний мальчик со своим 13-летним братом, пошли купаться на реку Ловать, находящуюся в деревне Перегино Поддорского района Новгородской области. При заходе в воду 7-летний мальчик стал тонуть, старший брат поспешил к нему на помощь, но тоже стал тонуть. Местная жительница, которая находилась на пляже, успела спасти только старшего мальчика", — говорится в сообщении.

По факту гибели ребенка проводится доследственная проверка.

"В рамках процессуальной проверки будет дана оценка полноты принимаемых мер уполномоченными органами власти по профилактике несчастных случаев на водных объектах в сельских поселениях и предупреждению безнадзорности детей, а также следователем будут установлены причины и условия, способствовавшие гибели ребенка", — отмечают в ведомстве.