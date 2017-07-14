В Новгородской области ребенок утонул во время купания в реке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл — РИА Новости. Следственные органы проводят проверку по факту гибели 7-летнего мальчика в реке Ловать в Новгородской области, сообщает региональное СУСК РФ.
По факту гибели ребенка проводится доследственная проверка.
"В рамках процессуальной проверки будет дана оценка полноты принимаемых мер уполномоченными органами власти по профилактике несчастных случаев на водных объектах в сельских поселениях и предупреждению безнадзорности детей, а также следователем будут установлены причины и условия, способствовавшие гибели ребенка", — отмечают в ведомстве.