Крымчанин пойдет под суд за участие в расстреле банды "Казиновская"

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости, Виктор Лященко. Перед судом предстанет член одной из преступных группировок по обвинению в участии в расстреле руководителей банды "Казиновская", совершенном более 20 лет назад, сообщает крымское следственное управление СК РФ.
По данным следствия, вечером 31 мая 1996 года в городе Керчи обвиняемый, являясь членом одной из преступных группировок, привез исполнителей убийства к ресторану "Интерклуб", где они расстреляли из автоматов руководителей враждебной им банды "Казиновские". В результате — убито 9 человек, одному потерпевшему удалось спрятаться, еще двоим своевременно была оказана медицинская помощь.
Следователями собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>