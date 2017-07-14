Крымчанин пойдет под суд за участие в расстреле банды "Казиновская"

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости, Виктор Лященко. Перед судом предстанет член одной из преступных группировок по обвинению в участии в расстреле руководителей банды "Казиновская", совершенном более 20 лет назад, сообщает крымское следственное управление СК РФ.

43-летнему крымчанину инкриминируется сразу несколько статей уголовного розыска. В том числе пособничество в убийстве двух и более лиц, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов.

По данным следствия, вечером 31 мая 1996 года в городе Керчи обвиняемый, являясь членом одной из преступных группировок, привез исполнителей убийства к ресторану "Интерклуб", где они расстреляли из автоматов руководителей враждебной им банды "Казиновские". В результате — убито 9 человек, одному потерпевшему удалось спрятаться, еще двоим своевременно была оказана медицинская помощь.

"В момент расстрела обвиняемый осуществлял наблюдение за окружающей обстановкой с целью недопущения задержания соучастников сотрудниками правоохранительных органов или участниками банды "Казиновские", после чего увез исполнителей убийства с места преступления", — говорится в сообщении.

Следователями собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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