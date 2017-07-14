В Мурманске проверяют вуз, где сотрудникам задолжали 70 миллионов рублей

МУРМАНСК, 14 июл – РИА Новости. Следователи в Мурманской области начали проверку по материалам СМИ в Мурманском государственном техническом университете (МГТУ) по факту невыплаты зарплаты, сообщили в региональном СУ СК.

По данным университета, речь идет о сумме более чем в 70 миллионов рублей, деньги недополучили 1,1 тысячи сотрудников.

Поводом для организации процессуальной проверки послужила публикация в одном из интернет-изданий о задолженности перед сотрудниками университета. "В рамках проверки следователям предстоит установить точный размер задолженности по заработной плате, дать правовую оценку действиям лиц, нарушивших трудовые права работников университета", — говорится в сообщении ведомства.

Как пояснили РИА Новости в университете, проблемы с задержкой зарплаты начались в первых числах июня.

"Сегодня сумма задолженности превышает 70 миллионов рублей, ее недополучили около 1100 человек", — сообщили РИА Новости в университете.

МГТУ 29 июня официально перешел из ведения Росрыболовства в подчинение министерства образования РФ, объединившись с другим крупным вузом Мурманской области – Арктическим университетом.