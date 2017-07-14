Псковские пограничники разбираются с задержанием журналистов в погранзоне

МУРМАНСК, 14 июл – РИА Новости. Пограничное управление ФСБ России по Псковской области пока не комментирует ситуацию с задержанием группы журналистов, в том числе иностранных, в пограничной зоне, ведется разбирательство, заявили РИА Новости в пятницу в пресс-службе ведомства.

"Мы пока комментариев не даем и с этой ситуацией разбираемся", — сказала представитель пресс-службы управления, пообещав, что позже комментарий будет предоставлен.

Главный редактор газеты "Псковская губерния" Денис Камалягин сообщал РИА Новости, что местные пограничники задержали за нахождение в пограничной зоне группу российских и иностранных журналистов, поехавших готовить публикации о жителях деревень, пожаловавшихся губернатору на плохое состояние дорог.

По словам Камалягана, в числе пяти задержанных — двое журналистов Би-би-си, сотрудники "МК в Пскове" и "Псковской губернии", а также бывший депутат Гдовского районного собрания Алексей Малов.

Представитель Би-би-си подтвердил РИА Новости, что среди задержанных есть два сотрудника корпорации. По его словам, работники прессы случайно заехали в приграничный район.

Согласно материалам на сайте администрации Псковской области, к губернатору региона Андрею Турчаку обратилось около 50 жителей и владельцев дачных участков деревень Хитово, Мельговщина, Козлов Берег, Кишкино и Доможирка. Они пожаловались властям на разбитые дороги, после чего была создана комиссия для проверки этой информации.

Согласно обращению к губернатору, опубликованном на его сайте, жители этих деревень попросили власти рассмотреть возможность "передачи нашего заброшенного угла в состав Ленинградской области". "Мы хотим ходить и ездить по дорогам", — отмечается в обращении.