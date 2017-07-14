Жительнице Волгограда грозит полгода ареста за убийство соседского кота

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Полиция Волгограда завершила расследование уголовного дела по обвинению жительницы коммунальной квартиры в том, что она выкинула из окна восьмого этажа соседского кота, который в итоге погиб, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В ходе расследования установлено, что 8 августа 2016 года 49-летняя жительница Краснооктябрьского района города Волгограда ворвалась в комнату своего соседа по коммунальной квартире и, схватив за передние лапы его кота, лежащего на подоконнике, выбросила животное из окна восьмого этажа, в результате чего кот погиб.

"В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления … "жестокое обращение с животным, повлекшим его гибель, совершенное из хулиганских побуждений", — говорится в сообщении.

Свой поступок признавшая вину женщина объяснила тем, что животное сосед завел без ее разрешения и присутствие кота в квартире ее раздражало. Она неоднократно требовала выбросить его на улицу. Однако хозяин избавляться от своего питомца не стал.

"Уголовное дело направлено в суд, максимальная санкция указанной статьи предусматривает арест на срок до 6 месяцев", — отмечается в сообщении.