В Подмосковье 90-летняя женщина на Matiz протаранила Infiniti и погибла

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Девяностолетняя бабушка на малолитражке выехала на встречную полосу на Волоколамском шоссе в Подмосковье и протаранила Infiniti, от полученных травм она погибла, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

По данным полиции, инцидент произошел в четверг днем.

"На 29 километре Волоколамского шоссе водитель, женщина 1927 года рождения, управляя автомобилем Daewoo Matiz, выехала на встречную полосу и совершила столкновение c автомобилями Infiniti и Lada Granta. В результате ДТП она скончалась, а пассажир Lada Granta получил телесные повреждения", — сказал дежурный офицер.

По факту ДТП проводится проверка, заявили в полиции.