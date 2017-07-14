Экс-министра сельского хозяйства Марий Эл обвиняют в служебном подлоге

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Следственный комитет предъявил экс-министру сельского хозяйства республики Марий Эл Ираиде Долгушевой обвинение в служебном подлоге, сообщил РИА Новости адвокат другого фигуранта данного дела Игорь Трунов.

Ранее о возбуждении дела против Долгушевой сообщил следователь на заседании Басманного суда Москвы, оно соединено в одно производство с делом бывшего главы республики Леонида Маркелова. Следователь предоставил соответствующие документы.

"Она обвиняется в служебном подлоге. Сейчас она находится под подпиской о невыезде в Йошкар-Оле", — пояснил Трунов, ознакомившись с этими документами. По его словам, Долгушева написала три письма о выплате государственных субсидий, что ей и вменяется.

В настоящее время ее дело передано в центральный аппарат СК и обвиняемую могут также вызвать в Москвы и попросить дать показания на Маркелова, считает адвокат.

Суд в настоящее время рассматривает ходатайство следствия о заочном аресте другого фигуранта данного уголовного дела — бизнесмена Николая Криваша. Суд ранее уже выдавал санкцию на арест бизнесмена, однако впоследствии Мосгорсуд отменил это решение.

Следователи считают, что Маркелов получил через свое доверенное лицо, Наталию Кожанову, от учредителя фабрики "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 миллионов рублей за покровительство и содействие при выплате средств господдержки.

Кривашу заочно предъявлено обвинение в даче взятки, он, по словам следователя, объявлен в федеральный розыск. Выступившая посредником во взяточничестве Кожанова находится под стражей. Маркелов арестован и находится в СИЗО "Лефортово".