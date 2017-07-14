Экс-министра сельского хозяйства Марий Эл обвиняют в служебном подлоге

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Следственный комитет предъявил экс-министру сельского хозяйства республики Марий Эл Ираиде Долгушевой обвинение в служебном подлоге, сообщил РИА Новости адвокат другого фигуранта данного дела Игорь Трунов.
Ранее о возбуждении дела против Долгушевой сообщил следователь на заседании Басманного суда Москвы, оно соединено в одно производство с делом бывшего главы республики Леонида Маркелова. Следователь предоставил соответствующие документы.
"Она обвиняется в служебном подлоге. Сейчас она находится под подпиской о невыезде в Йошкар-Оле", — пояснил Трунов, ознакомившись с этими документами. По его словам, Долгушева написала три письма о выплате государственных субсидий, что ей и вменяется.
В настоящее время ее дело передано в центральный аппарат СК и обвиняемую могут также вызвать в Москвы и попросить дать показания на Маркелова, считает адвокат.
Следователи считают, что Маркелов получил через свое доверенное лицо, Наталию Кожанову, от учредителя фабрики "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 миллионов рублей за покровительство и содействие при выплате средств господдержки.
Кривашу заочно предъявлено обвинение в даче взятки, он, по словам следователя, объявлен в федеральный розыск. Выступившая посредником во взяточничестве Кожанова находится под стражей. Маркелов арестован и находится в СИЗО "Лефортово".