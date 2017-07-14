В Архангельской области рекламщик пойдет под суд за стрельбу по клиенту

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Директор рекламного агентства в Архангельской области предстанет перед судом за стрельбу из травматического пистолета по клиенту, задолжавшему фирме деньги за услуги, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
Директор фирмы обвиняется по статье УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия).
"Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в мировой суд, обвиняемому может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет", — говорится в сообщении надзорного ведомства.