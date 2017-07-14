В Архангельской области рекламщик пойдет под суд за стрельбу по клиенту

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Директор рекламного агентства в Архангельской области предстанет перед судом за стрельбу из травматического пистолета по клиенту, задолжавшему фирме деньги за услуги, сообщает Генеральная прокуратура РФ.

Инцидент произошел в ноябре 2016 года, когда директор рекламного агентства в городе Нарьян-Мар, находясь на своем рабочем месте, поссорился с клиентом, задолжавшим фирме деньги за услуги, после чего начал стрелять в него из травматического пистолета. Мужчина получил ранения лица.

Директор фирмы обвиняется по статье УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия).

"Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в мировой суд, обвиняемому может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет", — говорится в сообщении надзорного ведомства.