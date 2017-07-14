НОВОСИБИРСК, 14 июл – РИА Новости. Суд в Новосибирске приговорил двух разбойников-рецидивистов, за 40 секунд ограбивших ювелирный магазин с ущербом почти на 1 миллион рублей, к лишению свободы на семь лет, сообщает прокуратура региона.

"Дзержинский районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении Ильи Пося и Сергея Кавешникова. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "разбой с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере", — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали в ГУМВД по Новосибирской области, 30 января 2017 года двое жителей Новосибирска 29 и 46 лет, надев маски с прорезями для глаз, ворвались в помещение ювелирного магазина, где один из них несколько раз ударил охранника по голове, отчего тот потерял сознание. Второй гвоздодером разбил витрины и забрал шесть лотков с золотыми украшениями стоимостью более 940 тысяч рублей. На совершение разбойного нападения им потребовалось всего 40 секунд, отметили в полиции.

По данным прокуратуры, после совершения преступления мужчины скрылись с похищенным имуществом с места совершения преступления. Часть похищенного они спрятали у знакомой, а другую часть сдали в ломбарды городов Куйбышева и Барабинска.

В итоге суд приговорил Пося с учетом отбытого ранее наказания за кражу, совершенную вместе с Кавешниковым, к семи годам трем месяцам лишения свободы. Кавешников осужден к лишению свободы на срок семь лет шесть месяцев. Отбывать наказание им предстоит в исправительной колонии общего режима.