В Твери пойдет под суд полицейский, бивший ногами мужчину при задержании

БРЯНСК, 14 июл – РИА Новости. Сотрудник тверской полиции, который, по версии следствия, при задержании бил мужчину ногой по голове, пойдет под суд за превышение должностных полномочий, сообщает СУ СК РФ по региону.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 22 января. Как установило следствие, два сотрудника полиции задержали двух жителей Твери за административное правонарушение и доставили их в отдел полиции на служебном автомобиле.

После того как один из мужчин отказался выйти из автомобиля, полицейские силой вытащили его из машины. Один сотрудник правоохранительных органов повалил сопротивлявшегося гражданина на землю, чтобы надеть ему наручники. В это время второй полицейский увидел, что задержанный продолжает сопротивляться, решил помочь напарнику. После чего ударил лежавшего на земле мужчину ногой по голове, чем причинил ему телесные повреждения, отмечает СК.