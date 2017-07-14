В Крыму коммерсантов осудили за попытку подкупа руководства "Артека"

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости, Виктор Лященко. Ялтинский городской суд Крыма приговорил к 4 годам лишения свободы двух коммерсантов, пытавшихся за взятку в размере 1 миллиона рублей склонить руководство Международного детского центра "Артек" к подписанию фиктивных документов, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ.

Установлено, что коммерческий директор ООО "ЭКО-23" Муртузов С. А. и генеральный директор ООО "Аналитическая лаборатория Кубани" Гамбаров Е. С. обратились к руководству детской здравницы с предложением за денежное вознаграждение в размере 1 миллиона рублей подписать фиктивные документы о выполнении ими всех условий государственного контракта по разработке природоохранной документации.

"Приговором Ялтинского городского суда Республики Крым вышеуказанные лица признаны виновными в предъявленном обвинении и приговорены к 4 годам лишения свободы с назначением штрафа в размере 5 миллионов рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима", — говорится в сообщении.

Задержанные проходили по уголовному делу "Дача взятки должностному лицу группой лиц по предварительному сговору в крупном размере".

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