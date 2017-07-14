В Ульяновской области вынесли приговор подростку, убившему сверстника

САМАРА, 14 июл — РИА Новости. Суд в Ульяновской области приговорил к шести годам колонии 17-летнего подростка, который убил своего сверстника в конфликте из-за девушки, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"Юноша признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), и приговорен к 6 годам воспитательной колонии. В возмещение морального вреда в пользу родителей погибшего с осужденного определено взыскать 1,6 млн рублей", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что тело 17-летнего подростка было обнаружено в поселке Карсун 25 марта. По данным региональной прокуратуры, у погибшего молодого человека произошел конфликт из-за девушки со студентом Димитровградского техникума. Отмечалось, что во время ссоры подозреваемый нанес удар ножом юноше в грудь, после чего позвонил в оперативные службы.

По данным следствия, в субботу ночью обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в поселке Карсун Ульяновской области во время совместного распития спиртных напитков нанес своему 17-летнему знакомому удар ножом в область грудной клетки. Как отмечает СК, с целью скрыть следы преступления подозреваемый оттащил еще живого юношу на улицу, где тот спустя некоторое время скончался от ранения.