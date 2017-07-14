Трехлетний мальчик пропал в Липецкой области, пока отец косил сено

ВОРОНЕЖ, 14 июл — РИА Новости. Более 150 человек ищут 3-летнего мальчика, который пропал накануне днем в Липецкой области, сообщает региональное управление СК РФ.

"По данным следствия, ребенок пропал… около 15.00 в 2 километрах от села Михайловка, в то время когда его отец занимался сенокосом, оставив ребенка в кузове мотоблока без присмотра. Вернувшись, отец не обнаружил сына", — говорится в сообщении.

Как пояснила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК Юлия Кузнецова, отец мальчика и его старшая сестра спустились в овраг, а когда вернулись, малыша уже не было. Отец, по данным следствия, сперва сам искал ребенка, но безуспешно, и обратился в правоохранительные органы.

"Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 3-летнего мальчика в Тербунском районе по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство)", — говорится в сообщении.

По словам Кузнецовой, дело возбуждено, так как длительные поиски пока не принесли результата. Собеседница агентства добавила, что местность, в которой пропал мальчик, овражистая, в поисках ребенка сейчас принимают участие более 150 человек: сотрудники полиции, следователи, волонтеры и местные жители. Задействован вертолет. Также Кузнецова добавила, что мальчик из многодетной семьи, где всего четверо детей. Пропавший ребенок — третий в семье, в августе ему исполнится 3 года.

За два с небольшим месяца это уже второй случай пропажи маленького ребенка в Липецкой области. В селе Солдатское мальчик из многодетной семьи днем 7 мая играл со старшим братом, пока его родственники занимались хозяйственными делами, но в какой-то момент ребенок пропал из их поля зрения. Родители после безуспешных поисков обратились в правоохранительные органы. В поиске участвовали более 200 человек. Следствие возбудило уголовное дело по статье "убийство малолетнего". Тело мальчика нашли 14 мая в канализационной яме во дворе дома.