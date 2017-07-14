В Кремле не в курсе ситуации вокруг гендиректора "Силовых машин"

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В Кремле не в курсе ситуации вокруг гендиректора "Силовых машин" Романа Филиппова, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне ряд СМИ сообщил о задержании Филиппова по подозрению в разглашении гостайны. Впоследствии главу компании, по информации прессы, якобы отпустили под подписку о невыезде. Официально эта информация не комментировалась. Представитель компании заявил РИА Новости, что Филиппов находится на рабочем месте и выполняет свои обязанности. Информацию о задержании генерального директора в компании комментировать отказались.

"Нет", — сказал Песков, отвечая на вопрос, в курсе ли в Кремле ситуации вокруг гендиректора "Силовых машин".

Siemens 7 июля информировал о создании спецгруппы для проверки сообщений о поставках его турбин в Крым. Уже 10 июля концерн заявил, что против его воли по крайней мере две из четырех турбин, поставленных "Технопромэкспортом" для ТЭС в Тамани, перемещены в Крым, поэтому компания инициирует уголовное расследование и подаст иски о возвращении турбин в Тамань и прекращении поставок в Крым. Турбины для Тамани изготавливались на ООО "Сименс технологии газовых турбин" — совместном предприятии Siemens (контролирует 65%) и российских "Силовых машин" (контролирует 35%) в Ленинградской области.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров во вторник заявил, что ТЭС в Крыму будут оснащены турбинами, выпущенными в России с использованием элементов зарубежного производства. В свою очередь Песков говорил, что страной происхождения размещаемой в Крыму технологической продукции, связанной с электроэнергетикой и с энергетикой в целом, является Россия.