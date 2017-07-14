В Кабардино-Балкарии будут судить тренера за смерть школьника на занятиях

НАЛЬЧИК, 14 июл – РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела в отношении тренера спортивной школы в Баксанском районе республики, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности 14-летнему подростку во время занятий каратэ, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном СУ СК РФ.

По версии следствия, в ноябре 2016 года во время тренировки в спортивном комплексе в городе Баксан проводивший занятия тренер выстроил детей в ряд для набивки мышц брюшного пресса, после чего он сам и другие ученики производили им удары в область живота. Один из воспитанников спортивной школы – 14-летний ученик 8 класса — получил удар в область солнечного сплетения, из-за чего произошла рефлекторная остановка сердечной деятельности.

"Расследование уголовного дела завершено. Тренеру-преподавателю спортивной школы предъявлено обвинение по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей" УК РФ", — сказал собеседник агентства. Санкция данной статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Уголовное дело передано для рассмотрения по существу в Баксанский районный суд.