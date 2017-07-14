В Кемерово накажут родителей сбежавшего из дома пятилетнего ребенка

КЕМЕРОВО, 14 июл — РИА Новости. Кемеровские полицейские привлекли к ответственности родителей 5-летнего ребенка, который убежал из дома и "голосовал" на дороге проезжавшим автомобилям, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД.

О мальчике, который в одиночестве стоял на обочине в Рудничном районе города, сообщила местная жительница. Ребенок не смог сообщить о себе никаких данных. Правоохранители доставили его в отдел полиции и начали искать родственников. Вскоре в полицию обратился 13-летний подросток, который присматривал за младшим братом, но уснул, а когда проснулся, мальчика дома уже не было.

"Инспекторы по делам несовершеннолетних выяснили, что родители оставили пятилетнего малыша под ответственность старшего брата и ушли по своим делам. Также полицейские установили, что малолетний ребенок не первый раз таким образом уходит из дома. В отношении обоих родителей найденного мальчика полицейские составили административные протоколы", — сказали в ведомстве.

Как уточнили в ГУМВД, речь идет о статье 5.35 КоАП РФ "неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", санкции которой предусматривают наказание в виде штрафа до 500 рублей. Собранные материалы полицейские направили на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних, а с родителями провели профилактическую беседу.

"Родителям разъяснили, какой опасности подвергался их сын, находясь один на проезжей части. Когда с ребенком происходит несчастный случай по вине родителей, их могут привлечь не только к административной, но и к уголовной ответственности", — отметили в ведомстве.

Кроме того, по данным полиции, до принятия решения по административному делу ребенка изъяли из семьи и поместили в социально-реабилитационный центр.