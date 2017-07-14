Электронная почта МИД России подверглась массированной хакерской атаке

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Электронная почта российского МИД подверглась массированной хакерской атаке, заявила в пятницу официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"Электронная почта министерства иностранных дел была подвергнута хакерской атаке. Очень масштабной, крупной, с большими последствиями. Расследование обстоятельств хакерской атаки на информационные ресурсы подразделений центрального аппарата МИД, его представительств на территории РФ и загранучреждений показало, что 29 июня в первой половине дня, произошла массовая рассылка – порядка 138 случаев мы выявили – поддельных писем на адреса электронной почты пользователей домена mid.ru", — сказала Захарова в ходе регулярного брифинга.

Как отметила дипломат, для рассылки использовалась ранее скомпрометированная учетная запись посольства РФ в Иране, а источником был IP-адрес, зарегистрированный в Венгрии.

"Письма содержали веб-ссылку на скачивание документа, информационного бюллетеня, а электронный адрес пресс-службы значился отправителем", — констатировала Захарова.