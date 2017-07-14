На Кубани перевернулся микроавтобус, пострадали восемь человек

КРАСНОДАР, 14 июл — РИА Новости. Полиция выясняет обстоятельства ДТП, при котором маршрутный микроавтобус съехал с дороги и опрокинулся, восемь пассажиров получили травмы, пятеро из них были госпитализированы, сообщает пресс-служба ГУМВД по Краснодарскому краю.

Уточняется, что ДТП произошло в ночь на пятницу около 2.40 в Кореновском районе Кубани.

По предварительным данным правоохранителей, на федеральной автодороге М-4 "Дон" в районе станицы Платнировской 67-летний водитель маршрутного микроавтобуса Iveco съехал с проезжей части, после чего машина опрокинулась.

"В результате аварии с места ДТП в медицинское учреждение с травмами доставлены 8 пассажиров, 5 из них были госпитализированы", – говорится в сообщении. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины аварии.