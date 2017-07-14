Под Пензой трое взрослых и ребенок погибли при пожаре в частном доме
10:0614.07.2017
(обновлено: 10:07 14.07.2017)
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САРАТОВ, 14 июл — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пожар в ночь на пятницу уничтожил частный жилой дом в райцентре Бессоновка Пензенской области, в результате погибли четыре человека, среди которых пятилетний ребенок, сообщило региональное управление СК РФ.
"При пожаре, возникшем в жилом доме, расположенном в селе Бессоновка, обнаружены тела троих взрослых и одного ребенка… Установлено, что на момент пожара в доме находились 78-летний мужчина, 73-летняя женщина, 28-летняя женщина и пятилетний ребенок", — говорится в сообщении.
По факту пожара проводится проверка.