Под Пензой трое взрослых и ребенок погибли при пожаре в частном доме

САРАТОВ, 14 июл — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пожар в ночь на пятницу уничтожил частный жилой дом в райцентре Бессоновка Пензенской области, в результате погибли четыре человека, среди которых пятилетний ребенок, сообщило региональное управление СК РФ.

"При пожаре, возникшем в жилом доме, расположенном в селе Бессоновка, обнаружены тела троих взрослых и одного ребенка… Установлено, что на момент пожара в доме находились 78-летний мужчина, 73-летняя женщина, 28-летняя женщина и пятилетний ребенок", — говорится в сообщении.

По факту пожара проводится проверка.